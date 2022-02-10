Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:13
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karadere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Afganistan uyruklu 10 kişiyi yakaladı.
Olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 düzensiz göçmen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer göçmenler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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