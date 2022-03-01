Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 09:17
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunda yaptığı trafik uygulamasında Ö.K, ve Ö.G. yönetimindeki taksileri durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada Fas uyruklu 10 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüleri gözaltına alındı.
Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.