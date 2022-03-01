Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 09:17

Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunda yaptığı trafik uygulamasında Ö.K, ve Ö.G. yönetimindeki taksileri durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Fas uyruklu 10 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

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