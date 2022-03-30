Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 12:32
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede tespit edilen Fas uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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