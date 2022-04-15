Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:32
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çağlayık köyü ile Kofçaz ilçesine bağlı Terzidere köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı araştırmada Afganistan ve Suriye uyruklu 17 kişinin yurda kaçak yollardan girdikleri belirlendi.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.