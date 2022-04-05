Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.





Ekipler tespit edilen bölgelerde Afganistan, Pakistan ve Fas uyruklu 27 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.





Terzidere köyünde ormanlık alanda rahatsızlanan bir göçmen, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Tedavisi süren Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiğini ileri sürdü.





Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.Ç. gözaltına alındı.



Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​​​​

