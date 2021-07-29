Kırklareli'nde 29 sığınmacı yakalandı

Kırklareli Haberleri 29.07.2021 - 14:41
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyü ve Vize ilçesinin Aksicim köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler 26 Afganistan, 2 Irak ve 1 Fas uyrukluyu yakaladı. Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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