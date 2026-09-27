Kırklareli'nde 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ile AFAD İl Müdürü Tuncer Avcı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve çalışmaları takip etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar ekiplerce güvenli şekilde tahliye edilirken, bazı vatandaşlar çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Doğu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarına sıçradı.

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