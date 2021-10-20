Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 12:35
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu ve Taşağıl köylerinde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, Afganistan uyruklu 38 göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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