Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, yaptığı araştırmada, bir minibüste 6 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.



Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A. ve C.Y. gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​





