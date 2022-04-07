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Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 09:05

Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptığı araştırmada, bir minibüste 6 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla M.A. ve C.Y. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​


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