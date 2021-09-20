Kırklareli'nde 71 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 20.09.2021 - 16:20
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda, 3 günde 71 Suriye ve Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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