Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:41
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Elmacık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede E.S. idaresindeki ticari takside 8 Suriye uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla E.S. gözaltına alındı.
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