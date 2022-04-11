Kırklareli'nde 81 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekiplerin yaptığı araştırmada Ahmetler ve Kocatarla köylerinde Fas ve Afganistan uyruklu 81 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.



Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla Ş.O. gözaltına alındı.



Düzensiz göçmenlerden bazıları, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.



Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​



