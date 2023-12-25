Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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