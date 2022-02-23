Kırklareli'nde apartmandaki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:29

Kırklareli'nde apartmandaki yangında mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Güneş Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın bodrum katında atıl durumda bulunan araç lastiklerinden çıkan dumanın etrafı sarması nedeniyle apartman sakinleri binayı terk edemedi.

İtfaiye ekipleri biri çocuk 7 kişiyi tahliye etti.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından söndürüldü.


Tahliye edilen vatandaşlar, tedbir amaçlı Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.


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