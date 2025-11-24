Kırklareli'nde bin 636 öğretmen adına fidan dikildi
24.11.2025 16:26
Kırklareli Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kentte görev yapan bin 636 öğretmen adına fidan dikildi.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutladı, öğretmenlere adlarına dikilen fidanlarla ilgili sertifika ve bilgilendirme pusulasını takdim etti.
Okul bahçesine de Bulut ve öğretmenlerce temsili fidan dikimi yapıldı. Bulut, Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir hediye vermek amacıyla "Geleceğe Nefes Ol Projesi" kapsamında kentte görev yapan tüm öğretmenler adına fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.
Okul Müdürü Murat Baltalı da öğretmenler olarak çok anlamlı bir hediye aldıklarını belirtti.
