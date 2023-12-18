Kırklareli'nde bir haftada 32 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Aralık'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 32 düzensiz göçmeni yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 2 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca el konuldu.
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