Kırklareli'nde bir haftada 739 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Kasım tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler çalışmalar kapsamında 739 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 4 araca el konuldu.
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