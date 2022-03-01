Kırklareli'nde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 17:30
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde Mehmet Ö. (56) ile Fatma Ö.(37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ö, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Fatma Ö, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, zanlı ise aranıyor.
Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.