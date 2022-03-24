Kırklareli'nde bir kişi kavga ettiği üvey kardeşini silahla yaraladı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:48
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Güneş Mahallesi'nde yaşadıkları evde A.T. ile üvey kardeşi E.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.T, E.D'yi önce bıçakla daha sonra da av tüfeğiyle yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan E.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.