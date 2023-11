Kırklareli'nde bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki bir eğlence mekanında G.T. ile M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Daha sonra eğlence mekanından çıkan G.T, tartışmanın büyümesi üzerine M.A'nın belinden aldığı silahla bu kişiye ateş etti.



Başından yaralanan M.A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Olay yerinden kaçan G.T, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Suçu gizlemeye çalıştığı iddiasıyla eğlence mekanı sahibi A.S. de gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen G.T. ve A.S, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Kadın şüpheli G.T. tutuklandı, A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.