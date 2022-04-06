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Kırklareli'nde bir sürücüde sahte banknot, uyuşturucu ve silah ele geçirildi (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde bir otomobil sürücüsünün üst aramasında sahte banknot, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 12:29

Kırklareli'nde bir sürücüde sahte banknot, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde bir şüphelinin üzerinde sahte banknot olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, TEM otoyolu gişelerinde A.Ş'nin (46) kullandığı otomobili durdurdu.

Sürücünün üst aramasında 52 adet 100, 51 adet 50 liralık sahte banknot, 7 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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