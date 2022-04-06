Kırklareli'nde bir sürücüde sahte banknot, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 12:29
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde bir şüphelinin üzerinde sahte banknot olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, TEM otoyolu gişelerinde A.Ş'nin (46) kullandığı otomobili durdurdu.
Sürücünün üst aramasında 52 adet 100, 51 adet 50 liralık sahte banknot, 7 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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