Kırklareli'nde bir ton kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üsküp beldesi ile Deveçatığı köyünde bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.



Bir ton kaçak içki, 5 fermente düzeneği, 20 bidon ve 80 şişe ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



