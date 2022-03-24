Kırklareli'nde bir ton kaçak içki ele geçirildi

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 16:49
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üsküp beldesi ile Deveçatığı köyünde bazı ikamet ve iş yerlerine yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi.
Bir ton kaçak içki, 5 fermente düzeneği, 20 bidon ve 80 şişe ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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