Kırklareli'nde et satışları yapan işletmeler denetim altında
25.11.2025 13:11
İHA
Kırklareli'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından et satışı yapan işletmelerde denetimler yapıldı.
Vize ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri et satışı yapan toplu tüketim ve işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin et bölümlerinde ve depolarında ayrıntılı bir inceleme yaptı. İncelemede işletmelerde etin tesise ilk girdiği andan itibaren tutuldukları depoları, işleme ve paketleme yapıldıkları bölümleri kontrol etti.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vize ilçemizde et üretim ve satış işletmelerinde denetimleri, ilçe müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
