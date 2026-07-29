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Kırklareli'nde fabrikada patlama. İki işçi yaşamını yitirdi

29.07.2026 16:50

Kırklareli'nde fabrikada patlama. İki işçi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
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Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi hayatını kaybetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

 

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

 

Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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