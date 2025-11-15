Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: Şüpheliler yurtdışına kaçarken yakalandı
15.11.2025 09:03
İHA
Kırklareli’nde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan altı şüpheli yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
