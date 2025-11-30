Kırklareli'nde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen kaşar peyniri ve sucuklara ise el konularak, işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.

Yapılan denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri tarafından, Kırklareli merkezdeki toplu tüketim işletmelerinde denetim yapıldı.

