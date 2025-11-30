Kırklareli'nde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
30.11.2025 11:18
İHA
Kırklareli'nde gıda satışı yapan işletmeler denetlendi. Denetimde mevzuata uygun olmayan ürünlere el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri tarafından, Kırklareli merkezdeki toplu tüketim işletmelerinde denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları kontrol edildi.
Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen kaşar peyniri ve sucuklara ise el konularak, işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.
YASAL UYARI
