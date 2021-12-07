Kırklareli'nde hasımlarına saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan zanlılardan ikisi tutuklandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, 27 Kasım'da çıkan silahlı kavgada 6 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin önceki gün adliyeye sevk edildiği sırada polis ekipleri adliye çevresinde bekleyen şüphelilerin olduğunu belirledi.



Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekiplerince 6 şüpheli ile şüphelilere ait otomobillerde arama yapıldı.



Adliyedeki hasımlarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin üzerinde silah ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



E.A. ve M.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

