Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 13:13
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bir fırından, dün, Adakan için toplanan bağışların bulunduğu kutunun çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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