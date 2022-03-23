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Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kutuyu çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 13:13

Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bir fırından, dün, Adakan için toplanan bağışların bulunduğu kutunun çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.



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