Kırklareli'nde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki çifti öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Yaşguç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlanırken, maktul çiftin oğlu ile taraf avukatları katıldı.



Kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıdan 12 yıl, silahlı yağmadan 10 yıl ve uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl hapis cezasıyla yargılanan Yaşguç savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etti.



Uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden Yaşguç, olay öncesinde uyuşturucu ve alkol kullandığını belirtti.



Olayı gerçekleştirirken ruh sağlığının yerinde olmadığını ileri süren Yaşguç, "Evde birilerinin olduğunu bilmiyordum. Ben mutfağın orada adamla boğuşurken kadın gelmişti. Kadına elimi bile sürmedim. Kadını yatak odasına sürükleyerek nasıl götürdüğümü de hatırlamıyorum. Cinayeti işlerken uyuşturucunun etkisindeydim. Benim niyetim paraydı, ben paranın peşindeydim. Evi ben talan ettim. Ben yalan söylemiyorum iki cinayeti ben işledim. Ama cinsel saldırıyı hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.



Müşteki avukatı Bahadır Buzol da sanığın ifadesinde aleyhe olan hususları kabul etmeyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaada Caner Yaşguç'un tutukluluk halinin devamını kabul etti.



Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.



Olay



Kırklareli'nin Vize ilçesinde 25 Ağustos 2020'de Küçükesin ailesine ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşular, çiftin evine gitmiş, evin mutfak camının açık olduğunu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin öldürüldüğünü belirlemişti.



Çiftin otomobiliyle kaçan zanlı ise polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yaparak yakalanmıştı.



Tutuklanan zanlının 30 farklı suç kaydının bulunduğu tespit edilmişti.





