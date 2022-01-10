Kırklareli'nde kaçak kazı yapan şüpheliler kazdıkları 25 metrelik çukurda yakalandı.

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli'nde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yündalan köyünün Meralık mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler bölgede yaptığı incelemede 1,5 metre çapında, 25 metre derinliğinde çukur içerisinde şüphelilerin olduğunu tespit etti.





Düzenlenen operasyonda İ.A, S.U. ve E.A. kazdıkları çukurda yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.



Zanlıların çukuru jeneratöre bağladıkları elektrikli kazıcıyla kazdıkları, çukura halatla indikleri tespit edildi.



Operasyonda derin arama dedektörü ile kazı malzemeleri ele geçirildi.



