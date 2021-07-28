Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalananlara "maske" cezası verildi

Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 28.07.2021 - 10:30
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Vize İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balkaya köyünün Terzi Mağaraları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler L.Ö. ve S.Ö'yü kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilere, maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza verildi.
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