Kırklareli'nde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 17:58
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Mustafa Taköz idaresindeki 39 BB 813 plakalı otomobil ile Osman Çabalar yönetimindeki 59 FS 450 plakalı traktör Turgutbey köyünde çarpıştı.
Kazada ters devrilen otomobilde sıkışan Taköz, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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