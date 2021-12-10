Kırklareli'nde otomobilde mıknatısla yapıştırılan kutuda uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.



Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden dışarıya poşet atıldığını fark eden ekipler, takibi sürdürdü.



Polis aracına çarparak kaçan otomobil kovalamaca sonucu Deveçatağı köyü yakınlarında durduruldu.



Otomobildeki aramada, gizli bölüme mıknatısla yapıştırılan kutu içerisinde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.



Ekipler, şüphelilerin araçtan poşet attığı bölgede narkotik köpeği "Toros" ile yaptığı aramada 35,8 gram metamfetamin buldu.



Olayla ilgili şüpheliler B.S. ve H.Ü. gözaltına alındı.

