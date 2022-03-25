Kırklareli'nde polisin kovaladığı iki hırsızlık zanlısı at arabasını bırakıp kaçtı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 13:56
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Doğa Mahallesi'ndeki inşattan demir çalındığını görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin kovaladığı şüpheliler, çalıntı malzemelerle yüklü at arabasını Yayla Mahallesi'nde bırakarak kaçtı.
Bölgede arama yapan ekipler, zanlılara rastlayamadı.
At arabası zabıta ekiplerine teslim edildi.
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