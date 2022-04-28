Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 15:52
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde Hasan S, Emrah S. ve B.Ö arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, silahla Hasan S. ve Emrah S.'ye ateş etti.
Yaralanan iki kişi haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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