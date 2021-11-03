Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:35

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün başlayan sis, bu sabah etkisini arttırdı.

Görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

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