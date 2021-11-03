Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:35
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.
Kentte dün başlayan sis, bu sabah etkisini arttırdı.
Görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.
Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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