Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor.



Kentte dün başlayan sis, bu sabah etkisini arttırdı.



Görüş mesafesinin yer yer 25-30 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.



Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.



Sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

