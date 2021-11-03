Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:34
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ev ve iş yerlerine uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 482,88 gram metamfetamin, 1 kilogram 273 gram esrar, 44 gram bonzai, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.G, H.E.D, S.A, G.M, S.T, S.K, A.Y. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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