Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda S.S. ve O.Z. gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız silah ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.



