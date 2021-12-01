Kırklareli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Haberler - Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 15:37
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nde dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Etkili yağan kar kısa sürede Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması nedeniyle kontrollerde bulundu.
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