Kırklarerli'nde 83 yaşındaki çiftçi traktörüyle tarlasına "10 Kasım" yazdı

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaklaşık 55 yıldır çiftçilik yapan Pehlivan (84), tarlasına "10 Kasım" yazmak için sabah saatlerinde hazırlıklarına başladı.



Daha sonra tarlasına giden Pehlivan, traktörle sürdüğü toprakta iz bırakarak "10 Kasım" yazdı.

Pehlivan, AA muhabirine, Atatürk'ü gelecek kuşaklara anlatabilmek için her yıl tarlasına "10 Kasım" ya da "1881" yazdığını söyledi.

Bugün Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı nedeniyle yas tutulduğunu ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ama önceden sözleri vardı, gençliğe hitap etti 'Bu vatan size emanettir, biz kurtardık kurduk ilelebet sonuna kadar devam ettireceksiniz' dedi. Biz Atatürk'ü yad ettik. Dedik ki 'sen bu vatanı kurtardın biz de tarlalara, topraklara ismini yazdık.' Bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız sonuna kadar."

Vatandaşlardan Burak Tunçkol ise Pehlivan'ın çalışmasını çok beğendiklerini belirterek, "10 Kasım Türkiye için çok önemli. Biz her zaman için Atatürk sevgisiyle yaşayan bir milletiz." dedi.



