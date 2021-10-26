Lüleburgaz'da bisiklet taksiler bir yılda 4 bin kişiye ücretsiz hizmet verdi

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Bisiklet taksiler, iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılması amacıyla Lüleburgaz Belediyesince, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında uygulamaya konulmuştu.





2017 yılında "İklim Değişikliğine Karşı Bisikletlerimizle Mücadele Ediyoruz" denilerek hizmete başlayan bisiklet taksiler, çocuk, 65 yaş üzeri, engelli ve hamile vatandaşlara yönelik ücretsiz hizmet veriyor.



İlçede mesai saatleri içerisinde faaliyet gösteren taksiler, bir yılda yaklaşık 4 bin kişiye hizmet verdi.



Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, AA muhabirine, 2 olan bisiklet taksi sayısını arttırmak istediklerini söyledi.



Bisiklet taksi çalışmasının diğer belediyeler tarafından da örnek alındığını belirten Güncer, bu araçların vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını dile getirdi.



Belediye olarak iklim değişikliğine karşı bilimsel, akademik anlamda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Güncer, şöyle devam etti:



"Bu projenin örnek olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarla birlikte yöneticilere çağrım var, isterim ki tüm kentlerde belediyelerde bu tür uygulamalar örnek alınsın, tüm kentlerde uygulansın. Bu şekilde kullanımı yaygın hale getirilsin. Projenin uygulama aşamasında örnek mahalleler pilot olarak seçildi. Bu mahallelerde yapılan araştırmalar neticesinde karbon salınımının yüzde 0,37 ton azaldığı gözlenmiştir. Dünyadaki karbon salınım ortalamasının 7,3 ton olduğu düşünüldüğünde Lüleburgaz'da halihazırda dünya ortalamasına yaklaştığı görülmektedir."



Güncer, iklim değişikliğine karşı stratejik planları kapsamında her yıl 5 kilometrelik bisiklet yolunu ilçeye kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.



- "Vatandaşların ilgisi çok yoğun"



Bisiklet sürücüsü Gökhan Karadağ ise günde yaklaşık 22 sefer yaptıklarını, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getirdi.



Bu ilginin kendisini gururlandırdığını aktaran Karadağ, "Vatandaşların ilgisi bizim de hoşumuza gidiyor. 65 yaş üzeri, hamile, çocuklu kadınlar, engelliler, gazi yakınlarına elimizden geldiği kadar yetişmeye, hizmet vermeye çalışıyoruz. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. Elimizden geldiği kadar bu yoğun tempoya biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.



Bisiklet taksiden yararlanan 74 yaşındaki Sedat Topçu ise bu hizmetten çok memnun olduklarını ifade etti.



Bisiklet taksi ile istedikleri yere kolayca gidebildiklerini belirten Topçu, "Bugün hastaneden dönerken, bisiklet taksiye bindim evime gidiyorum. Bu hizmet ile ulaşım bizim için gerçekten çok kolay oldu. Hem çevremize sahip çıkıyoruz, hem de gideceğimiz yere kısa sürede ulaşıyoruz." diye konuştu.



