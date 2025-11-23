Lüleburgaz'da seyir halindeki otomobil yandı

23.11.2025 14:38

Lüleburgaz'da seyir halindeki otomobil yandı
IHA

İHA

Kırklareli'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Avrupa Otoyolu Lüleburgaz gişeleri mevkiinde yaşandı.

 

Alınan bilgilere göre, gişeler istikametine doğru giden otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı

 

Otomobili yol kenarına çeken şoför, durumu hemen Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

 

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.

 

Yangında yaralanan olmadı, araçta da maddi hasar meydana geldi.

