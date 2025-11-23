Lüleburgaz'da seyir halindeki otomobil yandı
23.11.2025 14:38
İHA
Kırklareli'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Avrupa Otoyolu Lüleburgaz gişeleri mevkiinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, gişeler istikametine doğru giden otomobilin ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı
Otomobili yol kenarına çeken şoför, durumu hemen Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında yaralanan olmadı, araçta da maddi hasar meydana geldi.
