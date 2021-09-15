Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza (Kırklareli Haberleri)

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye 1102 lira ceza uygulandı.

Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 10:31

Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza

Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet plakalarının farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

İlçede 3 noktada yapılan uygulamada, 2 sürücünün motosiklet plakalarına maske taktığı tespit edildi.

Plakalarını maskeyle kapatan sürücülere 551'er lira ceza verildi.

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