Motosiklet plakalarını cerrahi maskeyle kapatan 2 sürücüye ceza

Kırklareli Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 10:31
Kırklareli Haberleri - Anadolu Ajansı, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet plakalarının farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
İlçede 3 noktada yapılan uygulamada, 2 sürücünün motosiklet plakalarına maske taktığı tespit edildi.
Plakalarını maskeyle kapatan sürücülere 551'er lira ceza verildi.
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