Müstakil evde yangın: Bir ölü

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa mahallesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre mahalledeki müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede içinde büyüyen alevleri fark eden çevredekiler durumu ihbar ettiler.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede ise, müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı.