Toprak altından havan topu çıktı
27.11.2025 13:38
AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu bulundu. Mühimmat, ekipler tarafından imha edildi.
Ayvalı köyünde evinin bahçesindeki ağaçların kökünü havalandırmak için çapa yapan Metin Yılmaz, toprağın altında mühimmata rastladı.
Yılmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.
YASAL UYARI
KIRKLARELI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KIRKLARELI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.