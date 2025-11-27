Toprak altından havan topu çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan havan topu bulundu. Mühimmat, ekipler tarafından imha edildi.

Güvenlik güçleri, havan topu olduğu belirlenen söz konusu mühimmatı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrası fünyeyle kontrollü şekilde imha etti.

