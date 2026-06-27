Trakya'da buğday hasadı sürüyor. Verim ikiye katlandı

Bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirten vatandaş, "Verimlerimiz dönüm başına ortalama 500-600 kilogram." dedi. Yıldırım, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.

Biçerdöver operatörü de elde edilen üründen oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Verimin geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini vurgulayan operatör, "Geçen yıl dönüm başına 300 veya 350 kilogram biçim yapıyorduk. 400 kilogram çok nadirdi. Bu sene 800’lü rakamları gördük. Durumun böyle olması çok güzel" diye konuştu.