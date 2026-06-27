Trakya'da buğday hasadı sürüyor. Verim ikiye katlandı
27.06.2026 10:52
Trakya'da buğday hasadı mesaisi sürüyor.
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya'da buğday hasadı sürüyor. Biçerdöver operatörleri verimin geçen yıla göre arttığını söyledi.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ve kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, büyüyüp gelişerek havaların ısınmasıyla olgunlaştı.
Üreticiler, biçerdöverleriyle hasada hazır hale gelen tarlalara girerek mahsulü biçiyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan bir vatandaş yaptığı açıklamada, yoğun bir sezonda olduklarını söyledi.
Üreticiler, biçerdöverleriyle hasada hazır hale gelen tarlalara girerek mahsulü biçiyor.
Bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirten vatandaş, "Verimlerimiz dönüm başına ortalama 500-600 kilogram." dedi. Yıldırım, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.
Biçerdöver operatörü de elde edilen üründen oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Verimin geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini vurgulayan operatör, "Geçen yıl dönüm başına 300 veya 350 kilogram biçim yapıyorduk. 400 kilogram çok nadirdi. Bu sene 800’lü rakamları gördük. Durumun böyle olması çok güzel" diye konuştu.
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