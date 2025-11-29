Yağış zincirleme kazaya neden oldu. 3 araç birbirine girdi

Kırklareli'nin Pınarhisar karayolu üzerinde bir otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir araca daha çarptı.

Kazada her üç aracın sürücüsü ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlarda ciddi hasar oluştuğu görüldü. Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.