Yağış zincirleme kazaya neden oldu. 3 araç birbirine girdi
29.11.2025 13:06
İHA
Kırklareli'nde yağmur yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 araç birbirine girdi 4 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar karayolu üzerinde bir otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir araca daha çarptı.
Kazada her üç aracın sürücüsü ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlarda ciddi hasar oluştuğu görüldü. Yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
