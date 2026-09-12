Kırklareli'nde ambulansın karıştığı trafik kazası: Beş yaralı
12.09.2026 15:48
Kazada yaralananlardan üçünün sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.
Kırklareli'nde ambulans ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde ambulans ile iki otomobilin çarpışması sonucu üçü sağlık personeli beş kişi yaralandı.
Pehlivanköy Pavli Panayırı'nda rahatsızlanan bir vatandaşı Babaeski Devlet Hastanesi'ne götüren ambulans, Kuştepe köyü yakınlarında iki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan ambulans devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada üçü sağlık personeli beş kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.