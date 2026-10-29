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Kırklareli'nde kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.10.2026 15:42

Kırklareli'nde kamyon şarampole devrildi. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AA
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Demirköy ilçesi yakınlarında Süleyman E. (48) yönetimindeki 39 AT 394 plakalı kamyon şarampole devrildi.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

 

Araçta bulunan Berk Yıldız (31) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü, ambulansla Demirköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

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