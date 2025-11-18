"Kırmızı Altın" çiftçinin yeni umudu oldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuraklıktan etkilenen çiftçilerden bazıları, çoğunlukla gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde kullanılan safran üretimine yöneldi.

İlçeye bağlı Serpil köyünde artan su sıkıntısı ve elma üretimindeki zorluklar, bölge çiftçilerini alternatif ürün arayışına yöneltti. Çiftçiler, halk arasında "kırmızı altın" olarak nitelendirilen ve başta gıda, kozmetik ve ilaç sektörlerinde yoğun kullanılan safran üretimine başladı.

Hem fazla suya ihtiyaç duymayan hem de yüksek katma değer sağlayan bu bitkinin üretimine başlayan Abdullah Gök, küresel ısınmanın etkilerinin tarımda her geçen yıl daha fazla hissedildiğini söyledi.

Gök, bu yıl bölgede ciddi su sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, "Safran üretimine geçme sebebimiz bölgemizde ve ülkemizde küresel ısınma yaşanması. Bu bölgede bu sene ciddi su sıkıntısı vardı. Bölge çiftçileri tankerler aracılığıyla sulama yapmak zorunda kaldı. Biz de bu yüzden farklı işlere yönelmek zorunda kalınca safranı tercih ettik." dedi.

Safranın su tüketiminin oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Gök, şöyle konuştu:

"Safran kışın yağan yağmurlarla yetinebilen bir bitki. Hasadımızı da mayıs-haziran aylarında yapacağımız için hiç sulamadan hasadımızı gerçekleştirmiş olacağız. Safranın iç pazarda da bir sorunu yok. Şu an mahsullerimizi çoktan sattık. Serada da ayrıca salep, beyaz zambak, kara nergis ve kültür mantarı da yetiştiriyoruz. Bölgemizde elma üretimi artık zorlaştığı için elmaya alternatif olarak bu bitkileri tercih ettik. Şu an kapalı alanda topraksız yetiştirdiğimiz 40 bin safran kökümüz var. Bunları yeni köklerin üremesi için toprakla buluşturduk."

Gök, gelecek yıl kök sayısını 200 bine çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.